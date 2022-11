Morador de Janiópolis vai a Aparecida do Norte de bicicleta para arrecadar alimentos

Com o objetivo de arrecadar alimentos para pessoas necessitadas, o ciclista José Beletato, 44 anos, popularmente conhecido como “Avião”, de família tradicional do distrito de Arapuan, está planejando mais uma viagem para Aparecida do Norte.

Desta vez, ele vai pedalando uma bicicleta Monark raiz ano 80, o que considera uma tarefa mais difícil. Ele sairá do distrito de Arapuan, com destino a Aparecida, entre os dias 10 e 12 de dezembro, com a finalidade de arrecadar alimentos para entidades sociais.

“Eu já conversei com o padre para destinarmos as doações para as entidades”, disse. Beletato já fez uma viagem de bicicleta para Aparecida no final do mês de junho para pagar uma promessa, mas desta vez, a viagem terá a finalidade solidária.

O trajeto é de 1.000 quilômetros e a sua meta é arrecadar um quilo de alimentos para cada quilômetro percorrido. Além de contar com a ajuda da população em geral, ele também conta com alguns patrocinadores, entre eles a PC Bicicletas e PC Adventure de Campo Mourão, Dias Bike de Goioerê, Renato Bicicletas de Goioerê, Bicicletaria Monark e outros parceiros que vão ajudar nas despesas com a viagem, como estadia em hotel e alimentação.

De acordo com José Beletato vários grupos de ciclistas estão se organizando para pedalar e arrecadar alimentos. O objetivo é fazer um Natal Melhor para as pessoas que mais necessitam, destinando os alimentos que forem arrecadados.

Para receber as doações serão colocados pontos fixos em Janiópolis, Boa Esperança, Campo Mourão e Goioerê, em locais a serem definidos.

Beletato é professor e agricultor, mora em Boa Esperança, mas nasceu no distrito de Arapuan, em Janiópolis, onde viveu sua infância e juventude.

Fonte: Alojaniopolis