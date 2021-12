Jovem morre vítima de descarga elétrica ao limpar piscina em Janiópolis

Um rapaz de 19 anos, identificado por Carlos Daniel Ferreira Salles, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto limpava a piscina de uma residência em uma chácara, na área rural de Janiópolis. A Polícia Militar recebeu a informação por volta das 20h30 de ontem do Hospital Municipal da cidade, onde o jovem havia dado entrada.

Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele veio a óbito no hospital. O fato teria ocorrido por volta das 18h15. O socorro médico foi acionado para prestar atendimento ao rapaz no local, sendo encaminhado com vida até a unidade, porém não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.