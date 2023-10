Jovem é preso em tentativa de furto ao Banco do Brasil de Janiópolis

Um rapaz de 18 anos com várias passagens pela polícia foi preso em flagrante por volta das 11h40 desta quarta-feira, enquanto tentava furtar dinheiro da agência do Banco do Brasil, na cidade de Janiópolis.

A Polícia Militar foi comunicada após o alarme da agência, disparar. Ao chegar ao local, a equipe policial viu o rapaz saindo pela janela dos fundos do banco.

Rapidamente, a equipe fez o cerco e conseguiu abordar o indivíduo. Com ele foi apreendido certa quantidade em dinheiro, entre cédulas de R$ 50,00, R$ 10,00 e uma de R$ 20,00, além de alguns pacotes de moedas lacrados sendo um com 50 moedas de um real, dois pacotes com 100 moedas de cinquenta centavos e mais um com moedas de um real, totalizando R$ 231,00.

O detido ainda portava três cartões de crédito da agência do Banco do Brasil. Ao ser questionado sobre o dinheiro, ele confessou o furto da agência. Os policiais constataram junto ao sistema da Secretaria Estadua de Segurança que o jovem possui pelo menos seis passagens por furtos.

O gerente responsável abriu a agência para que a equipe policial verificasse o local, sendo constatado que o autor teria tentado retirar um cofre que estava preso na parede.

Diante disso, a equipe policial deu voz de prisão ao ladrão, que foi encaminhado juntamente com o representante do banco para as devidas providências. Nos últimos dias, segundo a PM, ocorreram alguns furtos na cidade de Janiópolis, o que levanta suspeita de que a ações podem ter sido cometidas pelo mesmo criminoso.