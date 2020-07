Idoso morre de covid-19 em Janiópolis e Comcam chega a 20 óbitos

As mortes pelo novo coronavírus continuam na região. Janópolis registrou o primeiro óbito pela doença. O resultado foi comunicado nesta quarta-feira, mas o paciente já havia morrido no dia 26 de junho. Com isso, a região da Comcam chega a 20 óbitos, distribuídos em onze municípios.

Segundo o prefeito da cidade, Ismael José Dezanoski, o paciente era idoso e sofria de outras comorbidades. “Ele tinha 86 anos e já esteve internado no hospital Santa Casa de Campo Mourão por outros problemas de saúde. Agora voltou a ser internado e infelizmente acabou falecendo”, disse o prefeito.

“Todas as medidas preventivas temos tomado, mas infelizmente essa doença está avançando”, lamentou.

Janiópolis tem outros 25 casos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. O quadro de óbitos pela covid-19 na região está dessa forma: Campo Mourão (5), Araruna (3), Goioerê (2), Peabiru (2), Terra Boa (2) e, com um cada, estão Campina da Lagoa, Iretama, Luiziana, Mamborê, Janiópolis e Moreira Sales