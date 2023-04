Explosão destrói barracão próximo a posto de combustível em Janiópolis

Um barracão ficou praticamente destruído por conta de uma explosão logo após as 11h desta quinta-feira, 27, em Janiópolis. As causas do incidente ainda não foram divulgadas.

Conforme as informações, uma pessoa que trabalha no local disse que havia fechado o barracão e saia para o almoço, quando ouviu a explosão. Duas pessoas que passavam próximo ao local ficaram feridas, mas sem gravidade

O barracão fica perto do Auto Posto Gaperinho, no Parque Industrial de Janiópolis. O Corpo de Bombeiros de Goioerê foi ao local para averiguar a situação.

Com informações: Goioerê é Assim