Estudantes de Janiópolis protestam contra troca de prédios de escolas estaduais

Estudantes do Ensino Médio, do Colégio João XXIII de Janiópolis participaram de uma passeata na tarde desta quarta-feira (30/11), percorrendo ruas e avenidas da cidade, e sinal de protesto contra a troca de prédios entre o Colégio João XXIII e a Escola Estadual D. Pedro II, prevista para o próximo ano de 2023.

O anúncio foi feito pela chefia do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, durante reunião com as diretoras dos dois estabelecimentos.

Conforme informou o site Alo Janiópolis, a proposta de troca de prédios surgiu após a Escola Estadual D. Pedro II decidir implantar a Educação Integral a partir do próximo ano.

Após vistoria no prédio ficou constatado que o estabelecimento necessitaria de mais salas para atender a demanda. Uma das alternativas encontradas foi a troca dos prédios, tendo em vista que o João XXIII tem a estrutura adequada para atender as exigências.

Contrariados com a decisão, os estudantes promoveram a manifestação, empunhando faixas de protesto. Uma delas afirmava que a troca de prédio é uma “determinação antidemocrática”.

Fotos: Gilmar Maria/Alô Janiópolis