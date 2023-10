Chuva adia Caminhada na Natureza em Janiópolis

O tempo chuvoso em Campo Mourão e região, com previsão de permanência durante o fim de semana, causou o adiamento da Caminhada Internacional na Natureza que estava marcada para este domingo, em Janiópolis.

O Circuito das Corredeiras foi adiado para o próximo dia 5. Além de Janiópolis, mais quatro caminhadas estão agendadas para acontecer no mês de novembro: Iretama, no dia 12; Quinta do Sol (19) e Luiziana (26).

O evento acontece por meio de uma parceria do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) com as prefeituras envolvidas. Quem participa tem a opção de participar do café da manhã a R$ 15,00 e do almoço que custa R$ 35. A inscrição para participar da caminhada é gratuita.