Adolescente morre em acidente com moto no distrito de Bredápolis

Um adolescente de 16 anos, de iniciais R.H.S.S, conduzindo uma motocicleta, morreu vítima de um trágico acidente por volta das 22h desse domingo. O acidente foi registrado pela Polícia Militar de Janiópolis, no distrito de Bredápolis.

Ele trafegava pela avenida Brasil, sem fazer uso do capacete, quando ao chegar em uma esquina, acabou perdendo o controle da direção, subindo na calçada e batendo na parede e porta de um Salão de Beleza.

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Janiópolis foi acionada para os primeiros atendimentos, mas o menor na resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O óbito foi comunicado para a Polícia Militar que fez o levantamento e isolou o local, até a chegada da Polícia Científica e IML.

A moto, uma CG 150, não possuía placa de identificação e tinha documentação irregular. A família do adolescente morava há pouco tempo na localidade. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações.

Com informações: Alô Janiópolis