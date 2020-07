“Salsicha” recheada com drogas, cachaça e fumo seria entregue para presas em Goioerê

Todos os postsUm jovem foi preso ao tentar passar drogas, cachaça e fumo para a cadeia de Goioerê, neste fim de semana. O investigador de plantão percebeu o momento em que o rapaz tentava pular o muro do Detran próximo ao prédio da cadeia, por volta das 4h30min da madrugada de sábado

O invasor tentou fugir, mas foi detido em frente do Detran com uma espécie de salsicha feita de lençol, recheada com vários objetos que seriam entregues para as presas da cadeia, por meio do respiradouro.

No interior da “salsicha”, foram encontrados três celulares, 14 isqueiros, 12 garras plásticas com bebidas alcoólicas, 50 pacotes de fumo, 16 maços de cigarro, e quatro porções de maconha que pesaram 144 gramas.

O rapaz recebeu voz de prisão e seria autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele não informou quem enviou os objetos e quais presas eles se destinavam.

Recentemente uma outra salsicha semelhante, também foi apreendida no pátio do Detran em Goioerê. Produto também seria repassado para as presas da cadeia de Goioerê.

Informações e foto Goionews