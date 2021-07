Polícia prende suspeito de homicídio em Quarto Centenário

Foi preso no início dessa semana, durante uma operação conjunta entre as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar de Goioerê, A. J. A. M. G., 26 anos, acusado de ser autor do homicídio contra Giovani Marinho da Silva Santos, de 20 anos, ocorrido em abril deste ano na cidade de Quarto Centenário.

Os policiais iniciaram a operação para o cumprimento a vários mandados de prisão e conseguiram chegar ao suspeito. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Goioerê, onde permanece à disposição da justiça.

O CRIME

Marinho foi morto a tiros, no Conjunto Bela Vista (Mutirão) em Quarto Centenário, no dia 2 de abril. Conforme as informações, duas pessoas chegaram em uma motocicleta e o garupa atirou contra o jovem, que estava dentro de casa. Ele teve morte instantânea.

Informações: Goionews