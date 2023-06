PCPR atende quase 2 mil pessoas com eventos em Moreira Sales e Goioerê

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levou serviços de polícia judiciária e orientações para mais de 900 pessoas durante o PCPR na Comunidade em Moreira Sales, na região Centro-Oeste do Estado, na semana passada. Durante o evento, os policiais civis realizaram serviços de polícia judiciária, confecção de carteiras de identidade, emissão de atestados de antecedentes criminais, pesquisa de percepção de criminalidade e atividades lúdicas com as crianças.

Além disso, realizaram demonstração do trabalho do Instituto de Identificação, repassaram orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. No evento, foram confeccionadas 690 carteiras de identidade.

Para a secretária de Assistência Social de Moreira Sales, Luana Marchezoni, o evento foi de extrema valia para a comunidade. “Para nós foi um projeto muito importante porque trouxe a emissão de primeiras vias de identidade para nossas crianças. Ofertar o serviço facilitou para os pais, a própria escola conseguiu ter o acesso para estar fazendo”, explicou.

A moradora Eroldina de Sousa, de 47 anos, precisava renovar a carteira de identidade para um processo seletivo de emprego e aproveitou a oportunidade. “Eu precisava renovar a carteira de identidade porque o meu estava sem os números e vou fazer uma entrevista de emprego e estava precisando do documento”, explicou.

Em Goioerê, também no Centro-Oeste, o PCPR na Comunidade atendeu mais de 800 pessoas, também na semana passada. O evento aconteceu em parceria com o Tribunal de Justiça, o Paraná em Ação, do Governo do Estado, e a Prefeitura Municipal. No evento, foram confeccionadas 390 carteiras de identidade.

O atleta Elvys Carlos conta que foi ao evento para tirar a 2ª via da carteira de identidade e aproveitou para conhecer melhor o trabalho da PCPR. “Além de fazer a nova via do meu documento, conversei com os policiais para conhecer mais sobre o trabalho pericial realizado por eles”, afirmou.

PROJETO

O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. Seu objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.