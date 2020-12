Motorista morre ao bater carro na traseira de caminhão

Um acidente ocorrido por volta das 18h30 desta quinta-feira, 10, na rodovia BR-272, causou a morte do motorista de um veículo Prisma, com placa de Assis Chateaubriand. Ele estava acompanhado da esposa, que sofreu ferimentos graves. O veículo bateu na traseira de um caminhão Mercedes Benz carregado com toras de eucaliptos.

A batida ocorreu perto do pesqueiro Lago Azul, em Goioerê. Conforme informações o caminhão trafegava pela rodovia BR-272, sentido a Goioerê, quando, perto das torres de telecomunicação, o Prisma bateu violentamente contra a sua traseira.

O motorista do Prisma morreu no local, enquanto sua esposa ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. O corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML de Campo Mourão para reconhecimento oficial e exames de necropsia. A Polícia Rodoviária Federal fez o levantamento do local e entender a dinâmica do acidente.

Informações Goionews