Mistério: polícia mantém buscas por casal desaparecido em Goioerê

O mistério sobre o desaparecimento do casal Kawane Cleve, 23, e Rubens Viguetti Junior, 29, continua em Goioerê. A polícia mantém as buscas desde segunda-feira (3), após o bebê do casal ter sido encontrado abandonado na calçada de uma rua, em frente a porta de uma residência, no jardim Curitiba.

Os dois teriam sido sequestrados e a suspeita é de que eles possam ter sido executados, já que não houve nenhum tipo de contato com familiares.

Ontem, a área de buscas foi ampliada pelas equipes de resgate, inclusive às margens do arroio Schimidt, na região do Parque do Povo. Mas até o momento nem sinal dos dois.

O delegado de polícia de Goioerê, Hélio Nunes Pires, afirmou que a prioridade no momento é localizar os corpos, e algumas pessoas estão sendo ouvidas para decifrar o mecanismo sobre como tudo aconteceu.

CARRO QUEIMADO

As suspeitas de que o pior pode ter acontecido aumentaram na terça-feira, quando o carro do casal foi encontrado queimado na cidade vizinha de Moreira Sales.

No entanto, dentro do carro queimado não foram encontrados vestígios de corpos carbonizados. O delegado declarou que a família vinha sendo ameaçada e por isso a polícia trabalha com a hipótese de vingança.

A residência do casal também foi arrombada na quarta-feira e do local foram furtados perfumes e jóias, mas a polícia não acredita que o fato tenha ligação com o desaparecimento deles.

