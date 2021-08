Homem é morto com vários tiros em Goioerê

Um homem de 33 anos foi assassinado na noite dessa terça-feira, em Goioerê. O crime ocorreu na avenida Cascavel, Vila Guaíra, por volta das 23 horas. A vítima, identificada por Samuel Melchior Angelo, estava em sua casa, quando foi chamado no portão pelo criminoso.

Ao sair para ver quem era, foi surpreendido por cerca de quatro ou cinco disparos de arma de fogo, supostamente revólver.

Ferido principalmente na cabeça e no peito, Angelo morreu no local. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação, buscando levantar a autoria e a motivação do homicídio, que a princípio estaria relacionado a algum tipo de acerto de contas.

Informações: Goionews