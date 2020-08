Homem com tornozeleira eletrônica morre eletrocutado em Goioerê

Um homem de 43 anos, identificado por Silvano Silva da Conceição, morreu eletrocutado na noite de terça, após sofrer descarga elétrica em um transformador de energia, na região da Flor do Oeste, em Goioerê.

A Policia Militar foi comunicada do fato às 21h50. A suspeita é de que o homem tenha morrido na mesma noite, possivelmente ao tentar furtar material do equipamento, já que e ele usava tornozeleira eletrônica.

A PM encontrou Conceição grudado no transformador de energia. A polícia trabalha com a possibilidade de que Silvano estava tentando derrubar o transformador, para a retirada do cobre.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

