Governo entrega 10 leitos de UTI para a Santa Casa de Goioerê

Um antigo problema estrutural da saúde pública de Goioerê, na Região Centro-Oeste, foi resolvido nesta quinta-feira (25) com a entrega, pelo Governo do Estado, de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O conjunto de leitos vai funcionar dentro da Santa Casa de Misericórdia do município e, neste primeiro momento, será destinado exclusivamente para atender pacientes infectados pelo coronavírus. A entrega foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O investimento em equipamentos foi de R$ 1,6 milhão. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde vai repassar aproximadamente R$ 500 mil por mês como ajuda de custeio para manutenção dos leitos.

“É um momento duro, de pandemia, em que precisamos acelerar ainda mais o processo de descentralização da saúde no Paraná, fazer com que o atendimento fique próximo das pessoas”, afirmou o governador. “Com essa UTI, a Santa Casa de Goioerê se transforma em um importante hospital regional, em condições de colaborar com as cidades vizinhas”, disse ele.

Ratinho Junior acrescentou que, passado a Covid-19, os leitos serão readequados, servindo para atendimento de traumas e doenças. “É uma pequena contribuição para a saúde de Goioerê e de toda a região”, disse.

UNIÃO

Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto explicou que, por causa da inexistência de leitos especializados, os moradores de Goioerê precisavam ser deslocados para receber atendimento em outras cidades-polo, sobrecarregando o sistema, especialmente em Campo Mourão.

“Nunca vimos ou vivemos algo parecido com essa pandemia, por isso o momento é de unir esforços pela saúde. Essa UTI vai certamente ajudar Goioerê, mas também irá contribuir com cidades da Região Oeste e Noroeste”, ressaltou o secretário.

NO ESTADO

Relatório da Secretaria da Saúde mostra que, agora, já contando com Goioerê, em todo o Estado existem 784 leitos de UTI e 1.265 leitos de enfermaria para adultos; e 37 leitos de UTI e 70 de enfermaria pediátricas, exclusivos para pacientes com a Covid-19. Esses números se referem a leitos SUS.

MICRORREGIÃO

Segundo Beto Preto, a Santa Casa deslocou outros 20 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo do Covid-19, sendo 16 para adultos e 4 pediátricos. O custo mensal de cada quarto é estimado em R$ 186 mil.

“Com isso Goioerê passa a ser uma grande referência em termos de saúde pública, podendo atender toda a microrregião”, afirma o provedor da Santa Casa da cidade, Gerson de Brito.

O prefeito de Goioerê, Pedro Coelho, destacou a união de forças entre as cidades da região para combater o coronavírus. “Um trabalho em conjunto que busca garantir atendimento de qualidade à população”, disse. “A Santa Casa, um hospital que acolhe o povo, sai fortalecida para enfrentar o coronavírus. Mas não é só isso: a estrutura fica para atender a população que mais precisa depois que a pandemia passar”, acrescentou a prefeita Suely Alves Pereira, de Rancho Alegre do Oeste.

CUIDADOS

O governador Ratinho Junior voltou a pedir a colaboração da população para diminuir a circulação do vírus. De acordo com ele, além do isolamento social, as pessoas precisam seguir as recomendações de higienização, como lavar as mãos e aplicar álcool gel, além de usar máscaras e luvas para proteção. “Não temos ainda vacina e também não remédio comprovadamente eficaz. Então precisamos fazer nossa parte e nos cuidar o máximo possível”, afirmou.

BOLETIM

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, na quarta-feira (24), Goioerê tem 13 casos confirmados de coronavírus, com 5 pacientes recuperados e um óbito, além de 15 casos em análise.

PRESENÇAS

Participaram também da cerimônia o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; os deputados estaduais Delegado Fernando Martins, Douglas Fabrício e Soldado Adriano José; e o ex-prefeito de Goioerê, Beto Costa.

Agência Estadual de Notícias