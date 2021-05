Goioerê registra três mortes em quatro horas, no pior momento da pandemia

O município de Goioerê está enfrentando o momento mais crítico da pandemia do coronavírus. Na terça-feira, foram três mortes pela doença, em menos de quatro horas. O clima na cidade é de muita tensão.

Em 19 dias, foram 12 óbitos em Goioerê, superando de longe todo o mês de abril, que encerrou com oito mortes. Também dispararam os números de novos casos positivos. Até ontem, eram 286 novos infectados, enquanto que em abril, foram 227.

O levantamento foi divulgado pelo jornal Gazeta Regional, de Goioerê, com base nos números diários informados pela prefeitura. Desde o início da pandemia, são 1.802 casos positivos e 46 mortes.

Diante do quadro critico pela doença, a prefeitura baixou decreto determinando o fechamento do comércio por uma semana, além de igrejas, academias e outras atividades não essenciais. A intenção é reduzir a circulação das pessoas para tentar frear a disseminação do vírus.

NOVA CANTU

Várias outras cidades da região aumentaram as medidas as restrições para combate ao covid-19, como Boa Esperança, Juranda, Rancho Alegre do Oeste, além de outras. Em Nova Cantu, o prefeito Airton Agnolin decretou lockdown nos dois próximos fins de semana: sexta-feira, sábado e domingo. Nada vai funcionar a cidade nesses dias.

Na cidade, o toque de recolher já começa a partir das 19h, até às 6h, em todos os dias da semana. Agnolin ameaça aumentar a restrição, fechando tudo a partir de quinta-feira, se a situação não ficar controlada.

Medida semelhante foi adotada pelo prefeito de Rancho Alegre, Aristeu Ceniz. A cidade entra em lockdown, a partir dessa sexta-feira, 21, até o dia 25, quando todo o comércio estará fechado, inclusive supermercados, além do toque de recolher e Lei Seca, das 20h às 5h da manhã.