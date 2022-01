Bombeiros tentam capturar onça no centro de Goioerê

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Verde foram acionadas na manhã desta sexta-feira para capturar uma onça parda que se alojou nos fundos da Imobiliária Atlântica, na Avenida Moisés Lupion, em frente ao Banco do Brasil, no centro de Goioerê.

O animal de grande porte foi visto pela moradora de uma casa, quando já tentava entrar pela janela, nos fundos da imobiliária. Assustada, ela acionou o socorro. As equipes ainda estão no local para fazer a captura, já que a onça encontra-se em um corredor estreito. Por estar acuado, o animal se está bastante agressivo.

Com informações e foto: Goionews