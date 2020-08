Advogado é preso em Goioerê por participação em tráfico de drogas e venda de armas

Um advogado investigado por tráfico de drogas e venda ilegal de armas foi preso na manhã desta quinta-feira, 27, em Goioerê. A prisão foi resultado de operação conjunta entre o Ministério Público do Paraná, a Polícia Civil (14ª Subdivisão Policial de Goioerê e Grupo de Diligências Especiais de Umuarama) e a Polícia Militar (equipe do canil do 25º Batalhão de Polícia Militar de Umuarama).

Além da prisão do advogado, foram realizadas buscas e apreensões em três endereços do investigado: sua residência, seu escritório e uma localidade rural de sua propriedade no município de Moreira Sales.

Foram apreendido documentos, celulares e uma arma de fogo. A ação foi acompanhada por um representante da subseção de Goioerê da Ordem dos Advogados do Brasil para resguardo das prerrogativas previstas no Estatuto da OAB.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal de Goioerê, a pedido do MPPR, após investigações relacionadas à prisão de traficantes, em 7 de julho e 12 de agosto, indicarem a participação do advogado nas atividades criminosas.