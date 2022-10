Tradicional Cavalgada de Farol é cancelada para evitar que animais danifiquem lavouras de soja

A tradicional Cavalgada que seria realizada no próximo dia 23 de outubro, em Farol, foi cancelada a pedido da comissão organizadora do evento. Um dos pontos apresentado foi a preocupação de vários agricultores, pois, segundo eles a soja foi plantada recentemente e encontra-se no período de emergência e cotilédone.

Isto significa as plantas estão acima do solo e nessa fase os cotilédones já estão abertos e expandidos. Como uma grande parte do trecho da cavalgada é cascalhada, sem dúvidas alguns cavaleiros poderiam usar as lavouras para poupar os animais.

Uma vez pisoteados ou esmagados, a soja nesse período, tornaria impossível a sua recuperação e a perda seria inevitável.

O prefeito Oclecio Menezes se manifestou sobre o cancelamento. Segundo o prefeito, todas as festividades realizadas no município têm como objetivo principal proporcionar momentos de cultura e lazer aos farolenses. “Não seria prudente deixar de considerar a recomendação da comissão do evento, uma vez que o principal objetivo da nossa administração é manter as tradições e fomentar a cultura para nossa população, porém sem causar transtorno ou prejuízo a ninguém. Nesse momento há uma grande possibilidade de danificar a plantação de soja devido ao tamanho em que se encontra a lavoura”, avaliou ele.

Menezes declarou que uma nova data deverá ser anunciada para o evento, que seja do agrado dos cavaleiros, cavaleiras e comitiva, porém respeitando a vontade de todos.

A diretora do Departamento de Cultura e membro da comissão do evento, Almeri de Azevedo, também se pronunciou sobre o cancelamento: “Parabenizo o prefeito Oclecio por acatar nossa recomendação, isso demonstra a preocupação de um gestor que governa para o bem de toda a população, pois priorizou o princípio da equidade, entendendo que manter a tradição e fomentar a cultura é essencial, porém não nesse momento”, destaca Almeri.