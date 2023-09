Show de Mato Grosso & Mathias atrai grande público na abertura da Expofar, em Farol

Um grande público tomou conta de todo o espaço do Parque de Exposições de Farol na noite dessa quinta-feira, 28, durante a abertura da Expofar 2023 (Feira Agroindustrial de Farol), que contou com grande show da dupla Mato Grosso & Mathias.

O público acompanhou e vibrou com todas as canções da apresentação no palco montado como parte de uma mega estrutura. A primeira noite da programação também contou com Rodeio de Touro Profissional. A Expofar 2023 integra a comemoração ao Jubileu de Pérola, alusivo aos 30 anos do Município de Farol.

A praça de alimentação, as exposições e o parque de diversões com acesso livre, também tiveram grande público. Uma exposição denominada “Fazendinha”, destacando o programa de recuperação de nascentes e pequenos animais também atraiu grande número de pessoas.

Na abertura oficial, o Padre Paulo Versari Conceição, fez a benção e anunciou uma programação alusiva aos 40 anos da Paróquia Santo Antônio em Farol, a ser comemorado em 28 de janeiro.

O prefeito Oclecio Meneses, que conduziu a Bandeira do Município de Farol, acompanhado pela primeira-dama, Eliane Meneses, agradeceu a participação popular e a presença de lideranças regionais e de estado.

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, 29 e sábado 30, a programação continua com Prova dos Três Tambores, Rodeio de Touro Profissional e Shows de Luan Pereira e US Agroboy, respectivamente. A Praça de alimentação e o Parque de Diversões iniciam suas atividades às 19h30.