Jovem atira na ex-mulher e comete suicídio, em Farol

Após um relacionamento conturbado, marcado por idas e voltas, um morador de Farol atirou contra a ex-companheira e, após sair de carro do local, disparou contra a própria cabeça. Ele foi internado no hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, mas acabou morrendo.

A mulher foi atendida no Hospital Municipal de Farol com ferimento na região do abdômen. O crime ocorreu no final da tarde desse domingo, na rua Minas Gerais, centro da cidade.

Ao ser informada sobre o crime, a Polícia Militar foi até o local e encontrou a mulher ferida. Imediatamente a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal para receber os primeiros atendimentos. Os policiais ainda estavam no local fazendo o levantamento da situação, quando receberam a informação de que o autor do disparo também estava baleado, no interior de seu carro, um VW/Gol, em outro ponto da cidade.

Na chegada ao local, encontraram o rapaz ferido com um tiro na cabeça, mas consciente. Ele foi levado ao Posto de Saúde de Farol e depois transferido para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde acabou falecendo.

Um amigo dele contou que seu colega mantinha um relacionamento conturbado com a mulher, os quais viviam se separando e reatando a união. Nesse domingo, o rapaz procurou a ex-companheira para conversar, e tomado por ciúmes teria efetuado alguns disparos para cima e outro contra o tórax da vítima.

Após isso, ele saiu com o carro sendo encontrado na sequência, já ferido. O veículo foi e entregue na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, bem como os aparelhos celulares dos envolvidos para análise. Devido a tragédia que envolve as famílias, as identidades das vítimas serão preservadas.