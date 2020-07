Farol tem o primeiro caso de coronavírus

O coronavírus chegou a mais um munícipio da região da Comcam. O paciente é morador em Farol e tem 51 anos. Agora são 23 municípios com casos confirmados da doença na região. Apenas Fênix e Nova Cantu seguem sem registro do coronavírus.

De acordo com o secretário de Saúde de Farol, Adelson Fernandes dos Santos, o paciente está internado na UTI em Goioerê. “Infelizmente esse paciente de Farol já tem outras comorbidades e já esteve internado em hospitais de Maringá, Umuarama e Goioerê, por isso é difícil saber onde ele se contaminou”, afirmou o secretário.

No entanto, desde o início da pandemia em outros municípios, a prefeitura de Farol já tem tomado as medidas preventivas, como uso da máscara, higienização com álcool em gel, além de outras orientações.

“Conforme o coronavírus foi avançando na região, as medidas de prevenção por aqui também foram sendo tomadas, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e do Estado”, disse ele.

Familiares do paciente estão sendo monitorados pela secretaria de Saúde e a orientação é para que as pessoas procurem a unidade de saúde, caso sintam algum sintoma da doença.