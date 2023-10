Casal chileno que viaja de bicicletas, faz parada em Farol

O casal chileno Carlo, 28 anos, e Yolanda, 26 anos, que está cumprindo uma viagem internacional de bicicletas passou por Farol nesta quinta-feira, 26. Carregando os cachorros Pipa e Átomo e bagagem do dia a dia, o casal que saiu de Santiago, capital do Chile e esteve em Salvador, Bahia, almoçou no distrito de Martinópolis.

Na comunidade foram acolhidos pelos moradores, nesta viagem de retorno ao país de origem. Eles fizeram registros fotográficos do lago do Parque das Flores durante a passagem pela rodovia BR-272 e agradeceram os amigos de Martinópolis…