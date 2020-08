Estadual: Acicam no 8º lugar em ranking de emissão de certificação digital

Nos primeiros sete meses deste ano, entre janeiro e julho, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) fez a emissão de 632 certificados digitais. De acordo com o ranking da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), o serviço mantido pela entidade mourãoense ficou em oitavo lugar entre as instituições similares em âmbito estadual.

O Certificado Digital é um documento eletrônico que possibilita comprovar a identidade de uma pessoa, de uma empresa ou de um site. O documento funciona como a assinatura digital do contratante, com validade jurídica, garantindo segurança nas transações online, como troca eletrônica de documentos, mensagens e dados.

A assinatura eletrônica entre pessoas físicas e jurídicas e a Receita Federal funciona como uma versão digital do CNPJ/CPF. A operação utiliza algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento. Com o certificado digital é possível realizar consultas, emitir notas fiscais eletrônicas, atualizar os cadastros de contribuinte, obter certidões da Receita Federal, cadastrar procurações e acompanhar processos tributários por meio da internet.

A Certisign – maior certificadora do país – é a parceira da Acicam na emissão do documento.

ATENDIMENTO

Para a validação presencial de e-CNPJ (pessoa jurídica) são necessários os seguintes documentos: RG e CPF ou CNH (original) e Contrato social da empresa/requerimento de empresário (original). Já para a validação presencial de e-CPF (pessoa física) é necessário: RG e CPF ou CNH (original)

O atendimento na Acicam para validação é realizado com hora marcada e pode ser agendado pelo telefone (44) 3518 8000.