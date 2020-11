Espetáculo online na abertura do “C. Mourão – Cidade Natal/2020”

Foi confirmada a abertura do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020” no dia 6 de dezembro, às 20 horas, com a apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes” pela Associação Sou Arte. Ao contrário dos anos anteriores, quando a abertura aconteceu na praça São José, acompanhada por milhares de pessoas, nesta edição a apresentação será através de live, em razão da pandemia de Covid-19.

O espetáculo de abertura do projeto, que culmina com a chegada do Papai Noel, tem a participação de 16 artistas da companhia mourãoense e será encenado em estúdio, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. Os ensaios já começaram há algum tempo, com a produção de cenários e figurinos em fase final.

Edilaine Maria de Castro, que é diretora executiva da Associação Sou Arte, explica que o projeto sofreu adequações para atender a nova realidade imposta pela pandemia. “Vivemos um ano atípico e precisamos adequar os eventos e a programação para aprovação pela Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo”, explica.

Desenvolvido desde 2017, o projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”, que tem a Associação Sou Arte como executora, é desenvolvido através da captação de recursos junto às empresas (renúncia fiscal), por meio da Lei Nacional de Incentivo a Cultura.

CARREATAS

Outra adequação provocada pela pandemia foi a substituição do tradicional Cortejo Natalino na avenida Irmãos Pereira pela realização de três carretas, sempre a partir das 19h30min: dia 8 – Centro da cidade, Vila Guarujá, jardim Tropical, Conjunto Perdoncini, jardim Lar Paraná; dia 11 – Distrito de Piquirivaí; Dia 23 – Centro de Campo Mourão.

A programação manteve a tradicional Mostra Cultural, mas as apresentações serão através de lives em estúdio, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. A Mostra Cultural vai acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, sempre a partir das 20 horas.

Neste ano, o projeto conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. A prefeitura de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam a realização do projeto.