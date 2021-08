Tráfico de drogas gera confusão e rapaz é baleado em Eng. Beltrão

Um rapaz de 26 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, em Engenheiro Beltrão. O crime, que estaria relacionado ao tráfico de drogas, ocorreu por volta das 22h desse domingo, no conjunto Andorinhas.

A Polícia Militar foi informada por uma moradora do bairro. Ela relatou que uma pessoa ferida havia entrado pela porta dos fundos de sua casa e estava deitada em um dos quartos.

Os policiais foram até o local e encontraram o rapaz com ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo. De imediato foi acionado o socorro médico para atender a vítima.

Enquanto aguardava o socorro, o jovem informou que teve um desacerto relacionado ao tráfico de drogas e que um homem que estava em companhia de outro teria efetuado os disparos contra ele.

No local do atentado, segundo o rapaz, havia mais drogas. O jovem, que tinha pelo menos três perfurações, foi atendido e encaminhado ao hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão, porém, devido à gravidade, dos ferimentos ele foi transferido para Campo Mourão.

Com base nas informações coletadas junto à vítima, os policiais foram até o endereço, na rua Tocantins, e encontraram uma balança de precisão e uma pequena quantia de maconha. Ainda em buscas nas imediações, foram localizados estojos deflagrados de calibre 380 e uma munição intacta. Os objetos encontrados no local do crime foram encaminhados à Polícia Civil.