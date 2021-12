Terminal rodoviário de Engenheiro Beltrão será reinaugurado na sexta-feira

Engenheiro Beltrão vai iniciar o ano novo com o terminal rodoviário voltando a operar normalmente no centro da cidade, atendendo o desejo e a necessidade dos moradores e de alguns comerciantes antigos que precisaram alugar outros pontos enquanto o local ficou desativado.

Com as reformas concluídas pela atual gestão, a reinauguração acontece na próxima sexta-feira (31), a partir das 9h. O investimento foi de aproximadamente R$ 700 mil, recursos próprios do município garantidos por meio da economia da gestão municipal.

O prefeito Júnior Garbim, ao lado de vereadores, secretários e demais autoridades convidadas fará a reinauguração para que as empresas do transporte coletivo possam voltar a atender na rodoviária, facilitando a locomoção de quem chega e sai da cidade e também melhorando o movimento no comércio.

“Quando assumimos a administração, em janeiro, encontramos o terminal rodoviário em situação de destruição e de abandono. Assumimos o compromisso de reiniciar as reformas e alteramos o projeto inicial, de forma mais modesta e moderna para que pudéssemos ainda este ano devolver a rodoviária para o povo”, disse o prefeito.

A administração passada iniciou as reformas sem planejamento e tempo hábil para sua execução, com finalidade evidentemente eleitoreira e, com a derrota nas eleições, as obras foram abandonadas no fim do ano passado.

De forma provisória, o atendimento foi remanejado para um barracão alugado, a pelo menos quatro quadras do centro da cidade, causando transtorno para os passageiros e obrigando alguns comerciantes que atendiam no local a alugar outros pontos.