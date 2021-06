Prefeitura de Engenheiro Beltrão é interditada para desinfecção e higienização contra covid-19

A partir desta segunda-feira (7), a prefeitura de Engenheiro Beltrão manterá suas portas fechadas para higienização e desinfecção completa. A medida de interditar o prédio da prefeitura e fechá-lo para o atendimento ao público, foi um determinação do prefeito Adalmir José Garbim Júnior (PSL), após alguns funcionários testarem positivo para a covid-19.

O fechamento durará uma semana e visa garantir a proteção dos servidores que trabalham na prefeitura, bem como a população que busca atendimentos diversos no local.

“Pelo menos três funcionários testaram positivo para o novo coronavírus, e há possibilidade de que outros servidores estejam contaminados. Todos, sem exceção, foram orientados a fazer o teste da covid. Neste momento crítico, não podemos arriscar e colocar mais pessoas em risco de contrair a doença”, esclarece o gestor, citando que medidas restritivas já haviam sido tomadas para o atendimento presencial na prefeitura.

Júnior Garbim salientou que os casos de covid-19 têm aumentado no município e que, no mês de maio, foram registrados mais de 200 casos positivos da doença.

“Nossa preocupação é em frear o número de casos crescentes de coronavírus. Tivemos o número recorde de casos registrados no mês de maio e estamos tomando todas as medidas para diminuí-los. Pedimos a comunidade que tenha consciência, que só saiam de casa se for necessário”, ressalta o prefeito, pedindo para que a população evite qualquer tipo de aglomeração .