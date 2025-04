Polícia desmantela quadrilha “Piratas do Asfalto” que atuava em rodovias da região

A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, com o apoio das equipes de Peabiru e da Polícia Militar local, deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação que resultou na prisão de três suspeitos de integrar a quadrilha conhecida como “Piratas do Asfalto”. O grupo é apontado como responsável por uma série de roubos de cargas nas rodovias da região.

A ação cumpriu mandados de busca e prisão contra investigados que estariam envolvidos em um assalto ocorrido em fevereiro deste ano, na rodovia PR-317, no Distrito de Sertãozinho.

Na ocasião, criminosos armados interceptaram e roubaram um caminhão carregado, deixando o motorista no local. As investigações se intensificaram após a localização do veículo utilizado pelos criminosos, abandonado.

Dentro do carro, policiais encontraram um comprovante de abastecimento vinculado a um cartão de crédito, o que permitiu a identificação de um dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança também auxiliaram na identificação de outros envolvidos.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de localizar e prender os demais integrantes do grupo criminoso, além de esclarecer outros possíveis crimes ligados à quadrilha.