PM prende dois homens que assaltaram ônibus na PR-317

Dois homens, de 26 e 30 anos, que teriam participado durante a madrugada de um assalto a ônibus na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão, foram presos pela Polícia Militar na manhã de hoje. Os dois foram localizados na cidade de Engenheiro Beltrão.

O assalto ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, quando os criminosos abordaram o coletivo próximo ao distrito de Ivailândia. Os bandidos, armados, estavam em um veículo GM/Vectra.

O motorista foi obrigado a parar, momento em que pelo menos dois homens embarcaram e roubaram os pertences dos passageiros, agindo com violência. A polícia suspeita que pelo menos cinco homens fazem parte da quadrilha.

Durante a fuga, o bando acabou entrando em confronto com a Polícia Rodoviária de Floresta que já havia tomado conhecimento do assalto e se deslocava ao local. Dois indivíduos desceram do carro efetuando disparos de armas de fogo contra a equipe, que revidou o ataque com tiros.

O bando fugiu abandonando o Vectra com objetos do roubo, oriundos do Paraguai, além de dinheiro, um revólver calibre 32 e cinco munições intactas. Equipes da Polícia Militar intensificaram as buscas e com apoio do setor de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao paradeiro de dois dos suspeitos.

Eles estavam na cidade de Engenheiro Beltrão possivelmente tentando retornar para Cascavel, onde moram. Os dois foram encaminhados para a delegacia local.