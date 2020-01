PM de Beltrão apreende carro com contrabando de cigarros

Um veículo Fiat/Doblô carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido ontem à tarde por policiais militares de Engenheiro Beltrão. O condutor do veículo, de 44 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Maringá.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h, quando os policiais patrulhavam no distrito de Ivailândia e suspeitaram do veículo, com placas de Conceição das Alagoas-MG.

Ao se aproximarem, o condutor abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela equipe. O homem relatou que por problemas mecânicos estava parado no local, porém logo depois assumiu que estava transportando cigarros oriundos do Paraguai.

Ainda segundo as informações colhidas pelos policiais, ele receberia R$ 1,5 mil para entregar o material na cidade de Maringá. O veículo, com aproximadamente 40 caixas da mercadoria, foi encaminhado para a Receita Federal.