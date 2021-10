PM apreende carga de cigarros que era transportada em caminhão boiadeiro na região

Na tentativa de despistar a fiscalização, contrabandistas e traficantes de drogas utilizam os mais diversos artifícios para o transporte dos produtos ilegais. No último fim de semana a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão abordou um caminhão guincho que transportava um veículo VW/Golf.

Desconfiados, os policiais vistoriaram o veículo que estava sobre o caminhão e encontraram em seu interior, mais de 250 quilos de maconha e skunk.

Já nesta quarta-feira, em uma ação semelhante, uma grande carga de cigarros contrabandeada do Paraguai foi apreendida em um caminhão boiadeiro, uma forma também de não chamar a atenção da polícia.

O flagrante ocorreu em uma propriedade rural, entre os municípios de Terra Boa e Engenheiro Beltrão, na região de Saltinho. Produtores rurais desconfiaram ao ver o caminhão parado e ao lado um veículo Vectra, que servia de batedor.

A Polícia Militar de Terra Boa foi acionada e com apoio da equipe de Engenheiro Beltrão, fez a prisão do motorista do caminhão. A carroceria do veículo estava lotada com caixas de cigarros.

Os policiais também localizaram em seguida o Vectra em outra propriedade rural, abandonado. O motorista não foi encontrado. Não há informações oficiais se houve troca de tiros.

De acordo com o sargento Edwin Sontag, comandante do Destacamento da PM de Engenheiro Beltrão, o motorista do caminhão e a carga de cigarros serão encaminhados para a Polícia Federal, em Maringá, onde ele será autuado por contrabando e descaminho. A quantidade de cigarros aprendida ainda não foi computada.