PM apreende 600 maços de cigarros em ônibus na rodoviária de Eng. Beltrão

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão apreendeu 600 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, que eram transportados em um ônibus. A apreensão ocorreu na tarde desta terça-feira, quando o coletivo estacionou na rodoviária cidade.

Quatro pessoas que transportavam a mercadoria foram identificadas e detidas, sendo dois homens e duas mulheres. O ônibus fazia o itinerário Foz do Iguaçu a Londrina.

De acordo com o sargento Edwin Sontag, comandante do Destacamento da Polícia Militar de Engenheiro Beltrão, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima.

“Assim que recebemos a denúncia, possivelmente de um passageiro do ônibus, a equipe de serviço foi até a rodoviária, aguardou a chegada do ônibus e fez a abordagem. Pelas tarjetas das malas identificamos os responsáveis e todos foram levados para o destacamento com os cigarros que transportavam contrabandeados”, disse o sargento.

As mercadorias, avaliadas em R$ 9,6 mil foram encaminhadas para a Receita Federal, em Maringá. Os quatro detidos também serão autuados por contrabando.

Com informações: Jornal Enfoque Regional.