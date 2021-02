“Operação Pronta Resposta II” apreende drogas e prende dois jovens em Eng. Beltrão

Dois rapazes de 19 anos foram presos, e 1,1 kg de maconha e porções de cocaína foram apreendidos por policiais militares na noite dessa quarta-feira, no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão. A ação ocorreu durante a “Operação Pronta Resposta II.”

As ações foram realizadas em dois endereços alvos de denúncias de tráfico de drogas no distrito. No primeiro endereço, os policiais abordaram um jovem de 19 anos, que saía da residência.

Ao ser informado sobre a denúncia e questionado pelos policiais, o rapaz disse que na casa havia um pouco de drogas. A mãe do jovem autorizou a entrada dos policiais.

Em cima do guarda-roupas dele foram localizadas 12 buchas de cocaína. Já na parte externa da casa foram encontrados 474 gramas de maconha. Na sequência, outras equipes da PM foram para o segundo endereço, no mesmo distrito, onde outro rapaz, também de 19 anos, dispensou 26 porções de maconha ao perceber a presença dos policiais.

Já na residência os policiais encontraram mais 467 gramas de droga. Os dois rapazes, bem como a droga apreendida, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.