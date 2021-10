Megashow com Guilherme & Santiago marcará os 67 anos de Eng. Beltrão

A renomada dupla sertaneja Guilherme & Santiago fará o show em comemoração aos 67 anos de emancipação política e administrativa de Engenheiro Beltrão.

O megashow acontecerá no dia 25 de novembro, véspera do aniversário do município, e será realizado na praça central.

O anúncio da contratação da dupla sertaneja foi feito nesta quarta-feira (27) pelo prefeito Júnior Garbim, por meio de suas redes sociais.