Jovem é detido por tráfico de drogas em Beltrão

Investigadores da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, prenderam um rapaz por tráfico de drogas, nesta quarta-feira. Além do rapaz, uma adolescente também conhecida no meio policial pela prática do tráfico foi abordada e liberada.

A ocorrência foi atendida pelos investigadores Clodoaldo e Daniel. Após várias denúncias, a Polícia Civil passou a monitorar um ponto de tráfico, na rua Dr. Haroldo Trevisan.

Nesta quarta-feira, os policiais visualizaram duas pessoas sentados em um bueiro, os quais ao avistarem a viatura saíram rápido. Ambos foram identificados como uma adolescente, bastante conhecida no meio policial por tráfico e um rapaz, o qual correu, mas foi perseguido e detido.

Na sequência, ao vistoriaram uma casa usada para o tráfico de drogas, os policiais localizaram certa quantia de maconha.

O rapaz ainda jogou um cigarro de maconha no vaso sanitário, deu descarga, mas o produto não desceu e acabou apreendido. O rapaz foi autuado por tráfico de drogas.