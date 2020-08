Jovem de Eng. Beltrão fica ferido em acidente com moto

O jovem Felipe Pontim, 18 anos, ficou gravemente ferido ao acidentar-se com a moto que conduzia na tarde deste domingo (30), na rodovia PR-317, no município de Engenheiro Beltrão.

O acidente ocorreu por volta 16h, na curva do Clube 21 de Maio. O rapaz pilotava uma motocicleta Suzuki 1300 cc, quando no sentido Engenheiro Beltrão/Maringá, quando ao tentar fazer a curva perdeu o controle, saiu da pista e foi lançado dentro de uma caixa de contenção.

Com várias escoriações e uma grave fratura no braço direito, ele foi atendido inicialmente por uma equipe de socorro da Concessionária Viapar e depois pelo Serviço Aeromédico do Samu. O rapaz foi encaminhado para a Central Hospital, em Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para atender a ocorrência. A moto ficou completamente destruída.

Informações e foto: Enfoque Regional