Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Eng. Beltrão

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão prendeu um homem de 32 anos por porte ilegal de arma de fogo, no início da noite desse domingo, 19, durante Operação Blitz realizada na cidade. Os policiais abordaram um GM/Celta, após o condutor ter sido denunciado por estar portando arma de fogo de maneira irregular.

Recentemente ele foi acusado de estar manuseando arma de fogo em um bar da cidade. Na revista ao homem, os policiais encontraram em sua cintura uma pistola calibre .380 marca Taurus, municiada com 18 munições.

O detido informou que trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço ao Departamento Penitenciário (DEPEN), na cidade de Campo Mourão, e só tinha o registro, e não possuía o porte do referido armamento.

Ainda no veículo, embaixo do tapete do condutor, a equipe localizou enrolado em invólucro de plástico, cinco aparelhos celulares, cinco chips e cabos USB. A equipe deu voz de prisão ao indivíduo pelo porte ilegal de arma de fogo, e o conduziu para a delegacia local. O delegado fez o flagrante e o rapaz ficou preso à disposição da justiça.