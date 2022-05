Homem é preso após agredir a mulher e jogar água sanitária no filho 

Um homem foi preso em Engenheiro Beltrão, acusado de agredir a mulher e jogar água sanitária no filho, de três meses de idade. O caso foi registrado na rua Canarinho, na Vila Solidariedade, nessa quarta-feira, 11.

Mãe e filho ainda teriam sido mantidas fechadas em um dos cômodos das casa por algum tempo. A Polícia Militar foi acionada e também teve trabalho para contornar a situação, pois parentes do agressor tentaram atrapalhar a ação policial.

Segundo as informações, a confusão familiar já teria começado de manhã. No entanto, após a chegada da equipe policial, o casal entrou em acordo, mas durante a tarde o homem teria voltado a se desentender com a família.

No retorno ao local a PM tentou fazer abordagem, mas ele não acatou e se evadiu para fundos da residência. Os policiais foram atrás dele e conseguiram abordá-lo. Ele investiu contra os policiais e foi preciso usar de meios para contê-lo.

Populares e familiares do agressor atrapalharam o trabalho da PM e o acusado conseguiu fugir. Diante dos fatos, dois homens (familiares do acusado) foram detidos e encaminhados à delegacia. Logo depois, os policiais foram informados onde o acusado estava e efetuaram a sua prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para ser interrogado.