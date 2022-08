Homem é encontrado morto em residência em Engenheiro Beltrão

Um homem de 64 anos que não teve sua identidade divulgada, foi encontrado morto dentro da sua residência, em Engenheiro Beltrão. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (29), na rua Iguaçu, no bairro Vila Operária.

A Polícia Civil, peritos da criminalista e agentes do IML atenderam uma ocorrência e as causas da morte serão apuradas. Segundo as informações, a esposa da vítima chegou em casa no final da tarde e encontrou o companheiro caído no chão.

Como havia muito sangue em volta do corpo, os investigadores da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão preferiram preservar a cena onde o corpo foi encontrado até a chegada dos peritos da criminalística, para que não haja dúvida sobre a causa morte. A princípio, a morte seria natural causada por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Com informações e foto: Enfoque Regional