Engenheiro Beltrão flexibiliza medidas restritivas, mas não relaxa fiscalização

Em novo decreto publicado nesta segunda-feira (5), com validade até 30 de abril, a prefeitura de Engenheiro Beltrão flexibilizou algumas medidas restritivas para combate ao coronavírus, alterando alguns artigos do decreto do dia 30 de março.

Uma das mudanças está no toque de recolher, com duas horas a mais de tolerância, agora passando a vigorar das 22h às 5h do dia seguinte – antes a população deveria se recolher a partir das 20h até às 5h da manhã.

No entanto, o prefeito Júnior Garbim deixou claro que a fiscalização será mantida em todo município, com o mesmo rigor, para evitar eventos com aglomerações e desrespeito às medidas restritivas.

“Estendemos os horários de atendimento para garantir que não haja aglomeração, mas a fiscalização não cessará. A população precisa manter os cuidados, o uso da máscara ao sair de casa e a higienização constante das mãos”, afirmou o prefeito.

Além de encurtar o toque de recolher, a prefeitura liberou as igrejas para atender com até 25% de sua capacidade nas missas e cultos – antes era permitido até 15%. Mercados também poderão permanecer abertos das 7h as 21h, enquanto lanchonetes estão liberadas para atender o público, permanecendo proibida a prática de jogos coletivos, como sinuca, baralho, entre outros.