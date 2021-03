Eng. Beltrão conquista cinco respiradores para atender pacientes com covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão, recebeu cinco respiradores novos para o tratamento de pacientes com a COVID-19. Os aparelhos respiradores foram enviados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, atendendo um pedido do prefeito Adalmir José Garbim Júnior (PSL), ao deputado federal, Luciano Ducci (PSB).

Os aparelhos serão utilizados no hospital Santa Casa e na ‘Casa Covid’ de Engenheiro Beltrão, atendendo os pacientes que estão acamados e aguardando vagas em enfermarias e UTI’s da região.

O prefeito Júnior Garbim comemorou a conquista, pois até o momento o município não possuía respiradores para atender a população Beltrãoense. “Em um ano de pandemia não investiram um centavo na compra de equipamentos que pudessem atender nossa população, mesmo o município tendo recebido cerca de R$ 1,6 milhão para o enfrentamento do novo coronavírus. Graças a Deus, numa rápida ação, e bem sucedida, conseguimos conquistar o que não fizeram para nosso povo em um ano”, disse Garbim, citando que os respiradores poderão salvar muitas vidas.

O gestor fez questão de agradecer o deputado Luciano Ducci pelo empenho para que os aparelhos fossem enviados ao município.

“Quero agradecer imensamente o deputado Luciano Ducci por nos auxiliar nesta conquista. Emitimos ofício na segunda-feira e já recebemos os respiradores neste domingo”, disse agradecido Garbim, fazendo a entrega dos equipamentos à secretária municipal de Saúde, Mariza Teixeira, e ao vice-prefeito, Marcinho da Saúde.