Dois jovens são presos por tráfico de drogas em Eng. Beltrão

Dois rapazes de 18 e 20 anos foram presos pela Polícia Militar, em Engenheiro Beltrão, suspeitos de tráfico de drogas. Durante a ação, na tarde desta quarta-feira. Os policiais apreenderam 13 pedras de crack, uma pequena porção de maconha e R$ 55,00 em dinheiro trocado.

A prisão da dupla ocorreu após denúncias dando conta que um rapaz estaria vendendo drogas na praça central da cidade.

Ao realizar patrulhamento na região, os policiais perceberam que dois suspeitos que estavam na praça dispensaram um volume ao notarem a presença da equipe.

Durante a abordagem foi localizada uma pequena quantidade de maconha com um dos suspeitos. Ambos já são conhecidos no meio policial. Em buscas pelo terreno, nas proximidades de onde foram abordados, os policiais encontraram uma embalagem plástica contendo 13 pedras de crack, prontas para a comercialização (embaladas com papel alumínio).

Os dois rapazes e o entorpecente apreendido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.