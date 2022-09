Caminhão com 880 caixas de agrotóxicos roubados, avaliados em R$ 1,2 milhão, é apreendido na região

Um caminhão baú foi apreendido nesta terça-feira, 27, na rodovia PR-317, em Engenheiro Beltrão, transportando grande quantidade de agrotóxicos roubados na cidade de São José do Rio Preto (SP). A carga foi avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão.

A Polícia Rodoviária Estadual recebeu a informação de que um caminhão com a carga roubada em São Paulo estaria transitando na PR-317, no trecho entre Maringá a Campo Mourão. A suspeita era de que o motorista estaria seguindo rumo a Cascavel ou Foz do Iguaçu.

De posse das informações a equipe policial saiu em patrulhamento sentido a Campo Mourão, e ao chegar nas proximidades de Engenheiro Beltrão, visualizou um veículo com as mesmas características, mas com placas diferentes das repassadas à equipe.

Na abordagem o condutor foi identificado pelas iniciais E.R.C, 50 anos. Indagado sobre a carga que transportava, ele informou que desconhecia e acreditava ser inseticidas agrícolas. Foi solicitado então a documentação, e em consulta verificou-se que o semi-reboque estava com placa diferente do chassi.

Os policiais verificaram ainda que o semi-reboque era o mesmo que haviam repassado como envolvido no roubo, estando carregado com 880 caixas de agrotóxicos.

O motorista informou que pegou o caminhão em um posto de combustível em Uberlândia/MG e levaria até a cidade de Cascavel. Pelo transporte, ganharia R$ 5.000.00.

O homem recebeu voz de prisão e, juntamente com a carga e o caminhão, foi levado ao posto da PRv de Peabiru, de onde foi entregue na delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para providências. A carga foi avaliada em cerca de R$ 1.200.000,00.

Com informações e fotos: Polícia Rodoviária Estadual