Beltrão adota medidas mais rígidas e restritivas de enfretamento à covid-19

Após uma reunião envolvendo vereadores, Associação Comercial e Industrial de Engenheiro Beltrão (ACIEB), Comitê de Saúde e Sociedade Civil Organizada, o prefeito Adalmir José Garbim Júnior (PSL), decidiu não decretar o lockdow na cidade a partir desta quinta-feira, até sábado, medida que será adotada pela maioria das prefeituras da Comcam.

Segundo o gestor, durante a reunião houve consenso de que a medida extrema não se faz necessária em Engenheiro Beltrão. No entanto, o prefeito adverte que o município vai manter restrições severas, com o comércio liberado para atender apenas na porta, sem o acesso interno dos clientes, e com todas as medidas de segurança exigidas pela Saúde, como uso de máscara e higienização com álcool em gel.

A fiscalização será intensificada e qualquer tipo de violação às restrições, poderá ter consequência imediata. “Se não houver a colaboração de todos, se a fiscalização constatar que pessoas de fora estão vindo comprar no comércio de Engenheiro Beltrão, fecho tudo na hora”, advertiu o prefeito.

Júnior Garbim afirmou que as restrições em Engenheiro Beltrão diferem pouco das medidas tomadas durante reunião entre os prefeitos da Comcam. “Estamos cumprindo o toque de recolher após as 20 horas e fizemos algumas adaptações, dentro da realidade do nosso município”, explicou.

Na manhã desta quarta-feira, o prefeito visitou o comércio, caminhou pelo centro da cidade, fazendo o registro por meio de um vídeo, mostrando que os estabelecimentos da cidade têm pouco fluxo de pessoas e não geram aglomeração. “A nossa realidade é bem diferente. Não se compara o nosso comércio com o de cidade grande. Tem que ter coerência”, justificou.