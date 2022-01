Bandidos atiram e assaltam ônibus na região de Campo Mourão 

Pelo menos quatro homens fortemente armados, assaltaram um ônibus de linha que fazia o itinerário Foz do Iguaçu/Brasília, na madrugada desta quarta-feira. O motorista foi surpreendido próximo à ponte do Rio Ivaí, por um veículo Golf de cor branca, que emparelhou ao coletivo.

Os criminosos efetuaram vários disparos contra o ônibus, forçando o motorista a estacionar. Em seguida, quatro homens armados embarcaram e fizeram o motorista retornar até a PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Terra Boa, onde em meio a uma plantação de eucalipto praticaram o assalto.

Os assaltantes recolheram todos os objetos pessoais dos passageiros, documentos, celulares, jóias, dinheiro, além das malas que estavam no bagageiro. Tudo foi colocado em um caminhão tipo furgão que estacionou ao lado do ônibus.

Segundo o motorista, os ladrões disseram que iriam deixar a chave do coletivo em uma placa, próximo ao local do roubo. Os passageiros compareceram no posto rodoviário de Peabiru para confecção do Boletim de Ocorrência.

O caso foi repassado para a Polícia Civil da região para investigação. Ninguém ficou ferido na ação. A Policia Militar solicita que qualquer informação é só ligar nos telefones de emergência, 198 ou 190.