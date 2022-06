Acidente mata jovem de Engenheiro Beltrão na rodovia PR-317

Um trágico acidente ocorrido por volta das 6h desta quinta-feira, 16, matou um jovem de 22 anos, na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia. A vítima identificada apenas por Fernando, morava em Ivailândia.

Segundo informações divulgadas no Boletim de Ocorrências da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Peabiru, Fernando pilotava uma moto, sentido Engenheiro Beltrão a Ivailândia, quando um veículo bateu em sua traseira, fazendo com que ele fosse lançado para o barranco, às margens da rodovia.

Devido ao impacto a vítima morreu no local, enquanto o motorista do automóvel que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Foram acionadas a Polícia Civil de Engenheiro Beltrão e a Policia Científica para fazer a perícia no local. O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão fez o recolhimento do corpo.

A Polícia Rodoviária informa que denúncia do outro veículo envolvido pode ser feita pelo telefone 181 ou 198, sem a necessidade de identificação.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual