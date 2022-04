Acidente com trator mata adolescente em Engenheiro Beltrão

O adolescente Humberto de Alencar Paschoarelli Júnior, 15 anos, morreu vítima de um acidente com o próprio trator que dirigia em uma propriedade rural, em Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado, na estrada Paschoarelli.

Segundo as informações apuradas junto à polícia, o adolescente trabalhava com o trator na construção de uma cerca em uma área de pastagem, quando a máquina agrícola acabou tombando. Júnior morreu prensado embaixo do trator.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão esteve no local e fez o recolhimento do corpo. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.