Dirigentes da ACE de Iretama conhecem atuação da Acicam

Na manhã desta quinta-feira (27/8), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) recebeu a visita de integrantes da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Iretama (ACEI), que encontra-se em fase de reativação. Também a secretária da Indústria e Comércio do Município de Iretama, Maria Rose Ulbinski de Oliveira, participou da visita.

O grupo visitante foi recebido pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, juntamente com o consultor do departamento Comercial da entidade e da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), Anderson de Almeida. A Associação Comercial e Empresarial de Iretama foi representada pelo presidente Itamar Malamina e a vice-secretária, Clesia Oliva.

Os visitantes conheceram o vasto portfólio de serviços que a Acicam disponibiliza nas mais diferentes áreas para as cerca de 1.200 empresas associadas. Também foram apresentadas as parcerias que a entidade mantém com várias instituições e viabilizam ações que contemplam não apenas o empresariado local, mas a comunidade em geral (principalmente através de projetos de responsabilidade social).